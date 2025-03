Oasport.it - Federica Brignone a -15 dal record di vittorie di Tomba. E il primato dei podi…

si è messa in bella mostra durante il fine settimana di Kvitfjell: dopo due solidi piazzamenti in discesa libera (un quinto e un quarto posto), la fuoriclasse valdostana ha vinto il superG che ha chiuso il weekend in terra norvegese e ha così conquistato l’ottavo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante. La 34enne ha regolato per appena sei centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami e ha allungato in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su 251 punti di vantaggio proprio sull’elvetica.La stoccata in terra scandinava ha un peso specifico enorme e ha permesso alla nostra portacolori di avvicinarsi alla prestigiosissima Sfera di Cristallo, anche se mancano ancora nove gare al termine della stagione (tre superG, due discese libere, due giganti e due slalom tra Are, La Thuile e le finali di Sun Valley).