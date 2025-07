IA Pastorella Azione | Ddl governo sbilanciato su regole

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro mondo, ma tra regolamentazione e innovazione, quale strada seguire? Giulia Pastorella evidenzia come il Ddl del governo sia sbilanciato, concentrandosi troppo sulle regole e trascurando una visione industriale incisiva. È fondamentale trovare un equilibrio che favorisca lo sviluppo sostenibile e competitivo del settore. Solo così potremo sfruttare appieno il potenziale dell'AI, garantendo progresso e sicurezza per tutti.

Roma, 2 lug. (askanews) - "Ci sono due modi per affrontare un tema come quello dell'intelligenza artificiale: o si regolamenta, oppure si incentivano sviluppo e innovazione con una vera politica industriale. Il Ddl del governo, invece, è sbilanciato: la parte di regolamentazione è ridondante, perché sarà l'AI Act europeo a dettare le regole, mentre manca quasi del tutto una visione industriale". Lo ha dichiarato Giulia Pastorella, capogruppo di Azione in Commissione Trasporti alla Camera, ospite del format Largo Chigi di The Watcher Post. "Solo l'8% delle imprese italiane utilizza l'intelligenza artificiale: sono troppo poche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net