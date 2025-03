Quifinanza.it - L’asset allocation d ERSEL non sottovaluta la variabile Ucraina: ecco i motivi

Lasarà determinante per i nuovi scenari geopolitici e geoeconomici. Il controllo delle risorse ed in particolare delle terre rare è destinato a cambiare molti equilibri in un contesto post-bellico, anche se il temaera al centro dell’attenzione anche prima del conflitto, tuttavia, le dinamiche attuali rendono evidente come queste risorse siano diventate unachiave anche per la risoluzione del conflitto stesso. Gli sviluppi in ambito politico ed economico sono stati analizzati dall’Outlook a cura dell’area investimenti diBanca Privata, in collaborazione con ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, dal titolo “Le materie prime dell’fanno gola, e non solo a Trump”.Gli sviluppi geopolitici e geoeconomici della guerraL’è un paese vasto, che rappresenta circa lo 0,4% della superficie terrestre ma contiene, secondo alcune stime, il 5% delle risorse minerarie a livello mondiale.