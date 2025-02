Rompipallone.it - PSV-Juve, la probabile formazione e il dato che spaventa i tifosi bianconeri

Manca sempre meno alla partita di questa sera della. Di seguito riportata lae ilcheLe notti di Champions League regalano sempre tante emozioni. Questa sera, infatti, lantus si giocherà l’accesso agli ottavi contro il PSV al Philips Stadion. L’andata, in casa dei, si è conclusa con la vittoria della Vecchia Signora per 2 a 1.Il risultato di questa sera, però, non è per nulla scontato, sia perché c’è un solo gol di distanza, ma anche perché è una competizione che fa provare vari sentimenti contrastanti mantenendo sempre l’incertezza su ciò che accadrà fino alla fine. Un esempio sono anche i risultati delle altre italiane. Il Milan e l’Atalanta, infatti, hanno giocato ieri sera rispettivamente contro il Feyenoord e il Club Brugge e non sono riuscite a strappare il pass per accedere agli ottavi, finendo così il loro viaggio in Europa.