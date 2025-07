Agenzia dell’Entrate pioggia di controlli sulle dichiarazioni | come mettersi in regola

L’Agenzia delle Entrate intensifica i controlli sulle dichiarazioni IVA, inviando comunicazioni via PEC per segnalare eventuali anomalie. Questo intervento mira a garantire la regolarità fiscale dei contribuenti e a prevenire situazioni di irregolarità. Se ricevi una comunicazione, è fondamentale agire prontamente per mettersi in regola, usufruendo delle sanzioni ridotte previste dalla normativa. Scopri come affrontare al meglio questa fase e tutelare la tua posizione fiscale.

Con un provvedimento datato 3 luglio, l’ Agenzia delle Entrate ha annunciato l’invio di comunicazioni via Pec ai contribuenti per segnalare eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni Iva, sulla base dei controlli incrociati tra i dati delle fatture elettroniche e quelli dei corrispettivi. In caso di irregolarità, l’Amministrazione finanziaria invita i soggetti interessati a mettersi in regola, usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, oppure a fornire chiarimenti e documentazione utili a giustificare la propria posizione. Quali anomalie vengono segnalate?. Le Pec vengono inviate in presenza di scostamenti o mancanze rilevate nei dati trasmessi, in particolare nei seguenti casi: mancata presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2024;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Agenzia dell’Entrate, pioggia di controlli sulle dichiarazioni: come mettersi in regola

