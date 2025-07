Garlasco scontro tra le parti fuori dalla Questura | accuse incrociate

A Garlasco, l’aria si fa sempre più tesa: tra accuse incrociate e battibecchi fuori dalla questura, il clima è infuocato. La guerra delle perizie e le tensioni tra le parti stanno facendo salire il livello dello scontro, mentre la nuova inchiesta della Procura di Pavia riaccende i riflettori sul caso di Chiara Poggi. La verità sembra sempre più lontana, ma la battaglia legale continua imperterrita.

Battibecchi, accuse incrociate e una guerra a colpi di perizie su Garlasco. Mentre il terzo giorno di lavori per l'incidente probatorio non ha riservato sorprese, con la campionatura dei reperti, la sfilata di consulenti davanti alla Questura di Milano ha segnato il livello dello scontro tra le parti, scatenato dalla nuova inchiesta della Procura di Pavia, che ha indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, in concorso con altre persone. Nelle prossime settimane la genetista Denise Albani, nominata dal gip Daniela Garlaschelli per l'accertamento tecnico irripetibile, dovrà passare a quello che è il quesito fondamentale: accertare se il Dna maschile trovato sulle unghie di Chiara sia utilizzabile per la comparazione, come sostengono i consulenti dell'accusa a differenza da quanto stabilito nel processo che ha condannato Alberto Stasi, e determinare se quel profilo genetico sia di Sempio, come indicato sia da una consulenza della difesa di Stasi sia dall'analisi dell'esperto dei pm, Carlo Previderè. 🔗 Leggi su Iltempo.it