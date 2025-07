Milan ecco Allegri | saluti e sorrisi all’arrivo a Milanello | VIDEO

Un sorriso di ritorno e un saluto caloroso: così Massimiliano Allegri ha fatto il suo ingresso a Milanello, segnando il nuovo capitolo della sua avventura rossonera. Dopo undici anni, l'allenatore è tornato tra i colori del Milan, pronto a scrivere nuove pagine di successi. La sua presenza infonde entusiasmo e fiducia: ecco come si è preparato l’inizio di questa emozionante stagione. E il meglio deve ancora venire.

Ieri mattina, poco dopo le ore 08:00, Massimiliano Allegri ha iniziato la sua seconda avventura da allenatore del Milan: l'arrivo a Milanello. Dopo undici anni Massimiliano Allegri è ritornato a Milanello. La nuova era di Max al Milan partirà lunedì 7 luglio con l’allenamento al mattino alle ore 09:30, la conferenza stampa di presentazione alle ore 13:00 a 'Casa Milan', poi un nuovo allenamento alle ore 18:00. Nel video di 'GazzettaTV', l'arrivo di Allegri - ieri mattina - nel centro sportivo dei rossoneri per i test fisici dei calciatori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ecco Allegri: saluti e sorrisi all’arrivo a Milanello | VIDEO

