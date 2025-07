Palinsesti Mediaset svolta storica per Striscia la Notizia | la decisione di Pier Silvio Berlusconi

Un passaggio di testimone che segna una svolta storica nel panorama televisivo italiano. Pier Silvio Berlusconi, con questa decisione, dimostra apertura alle novità e desiderio di innovare i palinsesti Mediaset, puntando su format freschi e coinvolgenti. La storica assenza di Striscia la Notizia nell’access prime time rappresenta un cambiamento epocale, capace di ridefinire le dinamiche della programmazione serale. Un nuovo capitolo sta per iniziare, ricco di sorprese e sfide.

Se si modifica l’ access prime time, significa che il vento cambia direzione. E questa volta, per i palinsesti Mediaset, la svolta è davvero epocale. Dopo oltre trent’anni di presidio ininterrotto, Striscia la Notizia lascia – temporaneamente – il suo posto fisso nell’ access prime time di Canale5. Al suo posto, già da lunedì 14 luglio, arriva Gerry Scotti con una versione completamente rivisitata de La Ruota della Fortuna. Un passaggio di testimone che segna un prima e un dopo, non solo per il pubblico affezionato ma per l’intera strategia editoriale della Rete ammiraglia del Biscione. Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha parlato chiaro: “Per evolvere bisogna sperimentare”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Palinsesti Mediaset, svolta storica per Striscia la Notizia: la decisione di Pier Silvio Berlusconi

