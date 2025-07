Abbiamo rivoluzionato NXT dall’interno, trasformandolo in qualcosa di speciale grazie a Matt Bloom. Prima regnava il caos, ora ogni ingresso al Performance Center è un sorriso condiviso. Il giudizio sui programmi è sacrosanto: con rispetto e moderazione, ci permette di valorizzare lo spettacolo e di incoraggiare chi ci lavora. È un diritto di tutti noi, spettatori e artisti, contribuire a migliorare l’esperienza complessiva, spingendo verso nuovi orizzonti di eccellenza.

“ Abbiamo cambiato NXT da dentro. Lo abbiamo amato da dentro. Prima di lui era tutto un casino. Adesso ogni santo giorno che entriamo al Performance Center, lo facciamo col sorriso. Questa è la differenza fra il prima e il dopo Matt Bloom”. Si può sempre giudicare quando si guarda uno spettacolo. Lo si deve fare, con rispetto e moderazione, ma lo si deve fare. E’ un diritto di chi paga, è un modo per spingere anche chi a quello Show partecipa, a migliorare. Il mondo del Pro Wrestling non fa eccezione. Nel mondo del Pro Wrestling è la regola, proprio come nel resto delle rappresentazioni artistiche e sportive. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net