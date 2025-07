È morto Julian McMahon star di Fantastici Quattro e Nip Tuck aveva 56 anni

È con grande tristezza che apprendiamo la scomparsa di Julian McMahon, icona di Hollywood e volto indimenticabile di "Nip/Tuck" e dei "Fantastici Quattro". A soli 56 anni, l’attore lascia un vuoto nel cuore dei fan e nel mondo del cinema. La sua presenza carismatica continuerà a vivere attraverso i ruoli che lo hanno reso celebre, ricordandoci quanto talento e passione possa illuminare le scene.

L’attore Julian McMahon, uno dei due protagonisti della serie televisiva di FX ” NipTuck “, e che ha anche interpretato il Dottor Destino nei film “ I Fantastici Quattro ” degli anni 2000, è morto. Julian McMahon ha interpretato il Dr. Victor Von Doom nei film “Fantastici Quattro”, con Jessica Alba e Chris Evans, dal 2005 al 2007. (Il Dr. Doom è il cattivo che sarà presto interpretato da Robert Downey Jr. nel prossimo film “Avengers: Doomsday”). Tra i ruoli più importanti di McMahon figurano anche ruoli ricorrenti nelle serie TV “Charmed” e “Profiler”. L’attore australiano-americano è apparso di recente anche in “FBI: Most Wanted” e nella serie Netflix “The Residence”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto Julian McMahon, star di “Fantastici Quattro” e “Nip/Tuck”, aveva 56 anni

