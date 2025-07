L’altro ispettore | Alessio Vassallo e Cesare Bocci presentano la nuova serie Rai

lavorazione, ma promette di portare sul piccolo schermo un mix avvincente di suspense e realtà. Con Alessio Vassallo e Cesare Bocci nei ruoli principali, questa serie si propone di esplorare un lato inedito dell'ispettorato del lavoro, ispirandosi a cronache vere e coinvolgenti. Restate sintonizzati, perché presto scopriremo insieme il volto di "L'altro ispettore" e le storie che ci lasceranno senza fiato.

Tra i titoli di punta Rai per la prossima stagione tv c'è L'altro ispettore, la serie sull'ispettorato del lavoro, ispirata a fatti di cronaca. Ce la raccontano i protagonisti. "Non sono quell'ispettore, sono l'altro" è in questa frase chiave che si racchiude la definizione de L'altro ispettore, la nuova fiction Rai che si appresta a riempire i palinsesti della prossima stagione televisiva. Non ha al momento una data d'uscita, perché ancora in post-produzione, ma è stata presentata insieme ad un primo trailer in anteprima assoluta all'Italian Global Series Festival. Protagonisti due volti molti amati dal pubblico Rai che provengono dall'universo del Commissario Montalbano: Alessio Vassallo e Cesare Bocci.