Milan inizia la nuova era Allegri | subito al lavoro per vincere

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Allegri, che ha già messo piede a Milanello con entusiasmo e determinazione. Con la sua esperienza e passione, l’allenatore sta plasmando il futuro rossonero, puntando a vincere fin da subito. La squadra è pronta a ripartire con slancio, desiderosa di raggiungere grandi traguardi: il nuovo corso milanista è ufficialmente iniziato.

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, già da ieri a Milanello per i test fisici dei suoi calciatori e subito al lavoro con voglia.

