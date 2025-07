Saldi a Genova negozianti al via con il freno tirato | No alle svendite totali

A Genova, i negozianti sono ancora cauti sui saldi, evitando svendite totali e chiedendo di posticipare la data d’inizio. Le associazioni di categoria, come Confesercenti, insistono sull’importanza di mantenere il prezzo pieno su gran parte della merce per tutelare la qualità e sostenere il settore. La sfida è trovare un equilibrio tra stimolare le vendite e salvaguardare l’immagine del commercio locale, perché solo così si può rilanciare davvero l’economia cittadina.

Le associazioni di categoria tornano a chiedere di posticipare la data d’inizio. Recine (Confesercenti): mantenere il prezzo pieno su gran parte della merce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Saldi a Genova, negozianti al via con il freno tirato: “No alle svendite totali”

