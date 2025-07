Piemonte 2025 | crescita sfide e innovazione nel Rapporto Economico-Sociale

Il Piemonte si prepara a un futuro ricco di sfide e innovazioni, come emerge dal Rapporto annuale Piemonte Economico Sociale 2025, presentato nell’Auditorium della Città Metropolitana di Torino. Con un quadro positivo per economia e occupazione nel 2024, la regione guarda avanti tra opportunità e trasformazioni, sottolineando l’importanza di un approccio dinamico e sostenibile. La strada verso il domani è tutta da scrivere, e il Piemonte si impegna a farlo...

All’Auditorium della Città Metropolitana di Torino, è stato presentato il Rapporto annuale Piemonte Economico Sociale 2025. Per la Regione Piemonte hanno partecipato l’Assessore Enrico Bussalino e il Sottosegretario Claudia Porchietto. Il documento tratteggia un quadro complessivamente positivo per l’economia e l’occupazione regionale nel 2024, nonostante l’instabilità globale. Evidenzia inoltre i principali cambiamenti in atto e le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Piemonte 2025: crescita, sfide e innovazione nel Rapporto Economico-Sociale

In questa notizia si parla di: piemonte - rapporto - economico - sociale

Piemonte, tra resilienza e trasformazione: presentato il Rapporto Economico Sociale 2025 Vai su X

Poste Italiane: investimenti di facciata, tagli reali. Basta propaganda sulle spalle dei lavoratori e dei cittadini piemontesi Con riferimento agli articoli apparsi sui media il 22 giugno 2025, in cui Poste Italiane vanta 483 assunzioni in un anno e investimenti sul terr Vai su Facebook

Piemonte 2025: crescita, sfide e innovazione nel Rapporto Economico-Sociale; Piemonte, tra resilienza e trasformazione: presentato il Rapporto Economico Sociale 2025; Piemonte, tra resilienza e trasformazione: presentato il Rapporto Economico Sociale 2025.

Rapporto Ires, economia in crescita in Piemonte - Il Piemonte si conferma in crescita, ma deve fare i conti con un'evoluzione complessa e nuovi bisogni. Secondo msn.com

Piemonte, tra resilienza e trasformazione: presentato il Rapporto Economico Sociale 2025 - Presentato, all’Auditorium della Città Metropolitana di Torino, il Rapporto annuale Piemonte Economico Sociale 2025, elaborato da IRES Piemonte. Lo riporta targatocn.it