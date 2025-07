Mondiale per Club oggi gli ultimi 2 quarti di finale | big match!

Oggi il Mundiale per Club FIFA entra nel suo momento clou con due quarti di finale imperdibili: i giganti europei si sfidano in match da autentiche finali di Champions League. Dopo l’eliminazione di Simone Inzaghi, l’attenzione si sposta su PSG-Bayern Monaco e Real Madrid-Borussia Dortmund, due sfide che promettono emozioni forti e sorprese. Prepariamoci a vivere un’altra giornata indimenticabile di calcio internazionale!

Il Mondiale per Club FIFA continua oggi con il secondo giro dei quarti di finale. Ieri eliminato Simone Inzaghi. Oggi due super partite da finale di Champions League, con in campo squadre europee. MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO QUARTI DI FINALE. PSG-Bayern Monaco sabato 5 luglio ore 18 (Atlanta) – diretta streaming DAZN Real Madrid-Borussia Dortmund sabato 5 luglio ore 22 (East Rutherford)? diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset Fluminense -Al Hilal 2-1 40? Martinelli, 50? Marcos Leonardo, 70? Hercules Palmeiras- Chelsea 1-2, 16? Palmer, 53? Estevao, 83? aut.

