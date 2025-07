Scatta l’ora dei saldi nei negozi Spesa di oltre 200 euro a famiglia

I saldi estivi sono ormai alle porte, con un investimento medio di oltre 200 euro a famiglia e un impatto economico di 3,3 miliardi di euro. Un’occasione imperdibile per acquistare capi di qualità , risparmiare e immergersi nella vivacità delle nostre città . Con le promozioni che iniziano domani anche nel Cesenate, questo periodo rappresenta un momento chiave per rinnovare il guardaroba senza rinunciare al risparmio.

Si saldi chi può. Anche nel cesenate domani partono i saldi estivi. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio territoriale quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderĂ in media 203 euro, pari a 92 euro pro capite, per un valore di 3,3 miliardi di euro. "I saldi sono un momento importante per fare shopping di qualitĂ , risparmiando e vivendo appieno la vitalitĂ delle nostre città – mette in luce il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra -. Comprare nei nostri negozi significa mantenere vivo il cuore pulsante delle nostre comunitĂ e preservare occupazione e identitĂ territoriale.

