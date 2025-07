Chelsea 2-1 contro il Palmeiras! In semifinale c’è il Fluminense

Il Chelsea conquista un'importante vittoria per 2-1 contro il Palmeiras a Philadelphia, assicurandosi un posto in semifinale nel Mondiale per Club. I londinesi si preparano ora ad affrontare il Fluminense, che ieri ha eliminato l’Al Hilal di Simone Inzaghi, continuando così una sfida tutta brasiliana. La partita si prospetta emozionante: chi avrà la meglio e raggiungerà la finale? Resta con noi per scoprire il destino di queste due grandi squadre.

Il Chelsea vince 2-1 contro il Palmeirasc e accede in semifinale del Mondiale per Club. I londinesi raggiungono il Fluminese che ieri sera ha eliminato l’Al Hilal di Simone Inzaghi. SEMIFINALE – A Philadelphia il Chelsea batte 2-1 il Palmeiras e strappa il pass per la semifinale del Mondiale per Club. I Blues incontreranno un’altra brasiliana, questa volta il Fluminense che ieri ha eliminato gli arabi di Simone Inzaghi. Partita subito aggressiva da parte degli Europei che non danno tregua ai sudamericani. Dopo nemmeno 15? minuti arriva il vantaggio del Chelsea con un sinistro dal limite del solito Palmer. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chelsea, 2-1 contro il Palmeiras! In semifinale c’è il Fluminense

