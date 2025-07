Da Appiano la verità | ecco i motivi che hanno spinto Inzaghi all’addio | I soldi non c’entrano niente

Dopo le speculazioni sui motivi dell’addio di Simone Inzaghi all’Inter, arriva una rivelazione da Appiano Gentile: i soldi non c’entrano affatto. Scopriamo insieme cosa ha spinto il tecnico piacentino a lasciare la panchina nerazzurra e a intraprendere una nuova avventura in Arabia, svelando la verità dietro questa decisione sorprendente.

Da Appiano la verità: ecco i motivi che hanno spinto Inzaghi all’addio I soldi non c’entrano niente"> Arrivano le prime voci dopo l’addio di Inzaghi direttamente da Appiano. Il mister è andato via per diversi motivi. Da pochi istanti sarebbero usciti i diversi motivi che hanno indotto Simone Inzaghi a lasciare la panchina dell’Inter. Sarebbe venuta a galla dunque tutta la verità sull’addio del tecnico piacentino che è approdato in Arabia Saudita e per la precisione all’Al-Hilal. Motivi, per giunta, tutt’altro che banali. Ma facciamo un passo indietro. Simone Inzaghi e la sua Inter nel corso del 20242025, hanno costruito una stagione potenzialmente vincente, sotto tutti i punti di vista. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Da Appiano la verità: ecco i motivi che hanno spinto Inzaghi all’addio | I soldi non c’entrano niente

In questa notizia si parla di: motivi - inzaghi - addio - appiano

Serie A, i motivi delle squalifiche di Conte e Inzaghi. Tutte le decisioni: chi non gioca l'ultimo turno - Dopo la 37ª giornata di Serie A, ecco le decisioni del Giudice Sportivo relative alle squalifiche di Conte e Inzaghi, con tutti i motivi delle esclusioni e le motivazioni per cui alcuni giocatori non scenderanno in campo nell'ultimo turno.

Kolarov torna all’Inter, sarà il vice di Chivu: cosa ha fatto il serbo dopo il ritiro dal calcio; Pizzi: Inzaghi? L'addio era conveniente per tutti, ma è stato gestito male; Tutti i motivi per cui l’Inter ha scelto Christian Chivu.

Pippo Inzaghi sull’addio di Simone all’Inter: “Lette tante sciocchezze, ha deciso solo dopo” - Tra tante congetture, illazioni e sospetti a togliere definitivamente il velo ad uno degli addii più turbolenti è stato Filippo Inzaghi, fratello di ... Si legge su fanpage.it

Inzaghi lascia l'Inter, i motivi dell'addio - MSN - È finita così, dopo quattro anni Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore dell’Inter. Secondo msn.com