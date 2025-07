Pagare bene forse non basta | gli errori dei piccoli imprenditori che fanno fuggire i dipendenti

Se chi lavora non si sente realmente parte del progetto, la motivazione si spegne e la fidelizzazione svanisce. La vera sfida dei piccoli imprenditori è creare un ambiente coinvolgente, dove i dipendenti si riconoscano nei valori aziendali e vedano nella loro crescita un obiettivo condiviso. Solo così si può costruire un team forte, capace di affrontare ogni sfida con entusiasmo e dedizione. Ricorda: il successo nasce dall’energia che si crea, non solo dalle retribuzioni.

Spesso, lavorando con le piccole imprese, sento il titolare dire: “Non capisco, pago bene, incentivo anche le prestazioni straordinarie ma la gente non si appassiona”. Il punto è proprio questo: il coinvolgimento non si compra, si costruisce. In ogni piccola impresa c’è una veritĂ che tutti conoscono ma pochi dicono ad alta voce: senza il coinvolgimento dei dipendenti, non si va lontano. Non bastano gli straordinari o i premi a fine anno. Se chi lavora con te non si sente parte della squadra, presto o tardi mollerĂ . E se non lo farĂ fisicamente, lo farĂ mentalmente: sarĂ lì, ma senza esserci davvero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pagare bene (forse) non basta: gli errori dei piccoli imprenditori che fanno fuggire i dipendenti

In questa notizia si parla di: dipendenti - bene - pagare - forse

Le aziende vanno bene, le titolari festeggiano portando i dipendenti in vacanza - Le aziende Cecile Srl e Gim Srl non solo festeggiano i loro traguardi, ma lo fanno in grande stile! Portare dipendenti e famiglie in vacanza a Istanbul per celebrare 25 e 20 anni di attività è un gesto che parla di una nuova cultura aziendale: quella che valorizza le persone.

#Milano Dopo il collasso dell’insegna “Generali”, evacuata la piazza di #CityLife. Dipendenti in smart. Tra le possibili cause del cedimento le alte... Vai su Facebook

Pagare bene (forse) non basta: gli errori dei piccoli imprenditori che fanno fuggire i dipendenti; San Pietro, dipendenti che si dimettono o rifiutano incarichi: interviene l'opposizione; Ikea: buoni propositi, ma la realtà è ben diversa dal Report di sostenibilità .

Province abolite ma i dipendenti restano da pagare - Che ne sarà degli oltre 50mila dipendenti che costituiscono l'organico complessivo delle Province soppresse? Si legge su ilgiornale.it

Determinare come pagare i dipendenti - PMI.it - Gli dipendenti stipendiati sono esenti da tale regola, nonostante sia bene offrire un extra quando lo fanno ... Da pmi.it