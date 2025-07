Riccardo Orsolini, il talento che sceglie la fedeltà e i valori autentici, rappresenta un raro esempio di integrità nel calcio moderno. In un mondo dominato da milioni e false promesse, la sua decisione di restare al Bologna è un gesto che riaccende la passione per uno sport più genuino. È un simbolo di lealtà e passione, un vero orsini pi249 unico che raro.

Riccardo Orsolini, che ha accettato di rimanere al Bologna, è un esempio per tanti, una rarità nel mondo del calcio che annebbia ragione e affetti a suon di milioni. Lui ha scelto Bologna, ha scelto i nostri colori perché sono diventati casa sua. Ha deciso di restare nonostante gli avessero offerto un’altra vita: non si è venduto, non si è fatto comprare. Un calcio d’altri tempi che mi ricorda Totti, Del Piero, Maldini e Zanetti. Monia Forghieri Risponde Beppe Boni Se parliamo di bandiere del calcio dobbiamo ricordare un personaggio che ancora oggi a Bologna è un’icona sportivamente sacra: Giacomo Bulgarelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it