I pacifisti si arrendano | la diplomazia non basta

In un colpo solo, Putin ha sfatato le illusioni di chi credeva nella sola diplomazia come soluzione definitiva al conflitto ucraino. Mentre pacifisti e politici di parte insistevano sull’unica via del dialogo, la realtà si è fatta strada con durezza, dimostrando che a volte la forza diventa l’unico linguaggio possibile per affrontare le sfide più complesse. La partita è aperta: cosa ci attende ora?

In pochi secondi Putin ha demolito il castello di menzogne costruito da pacifisti, politologi di parte e sinistre che da tre anni ci spiegano come la "via diplomatica" sia l'unica strada per porre fine al conflitto in Ucraina.

