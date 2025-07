Morto Julian McMahon attore di Nip Tuck e Streghe | aveva 56 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Julian McMahon, attore australiano noto per le sue interpretazioni in "Streghe", "Nip/Tuck" e nel ruolo iconico di Dottor Destino nei "Fantastici Quattro". A soli 56 anni, ha lasciato un vuoto profondo, sconfitto da un cancro diagnosticatogli poco tempo fa. La sua carriera e il suo talento rimarranno impressi nella memoria di fan e colleghi, ricordandoci quanto il suo contributo sia stato fondamentale nel panorama televisivo.

(Adnkronos) – Morto Julian McMahon, attore australiano noto per i suoi ruoli televisivi in??Streghe, NipTuck, FBI: Most Wanted, nonché per il ruolo del supercriminale Victor Von Doom (Dottor Destino) nei Fantastici Quattro. Aveva 56 anni e gli era stato diagnosticato un cancro. Il decesso è avvenuto lo scorso 2 luglio a Clearwater, in . L'articolo Morto Julian McMahon, attore di NipTuck e Streghe: aveva 56 anni proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morto Julian McMahon, attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni

In questa notizia si parla di: morto - julian - mcmahon - attore

Julian McMahon, morto l’attore di Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, attore celebre per i ruoli indimenticabili in Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted.

Julian McMahon è morto a 56 anni. L’attore era malato di cancro. Vai su Facebook

Morto Julian McMahon, l’attore protagonista di Nip/Tuck e Streghe. Aveva 56 anni https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/morto-julian-mcmahon-l-attore-protagonista-di-nip-tuck-e-streghe-aveva-56-anni/ar-AA1HZZST?ocid=spr_trending&businessvertical= Vai su X

Com’è morto l’attore Julian McMahon: le cause del decesso, la carriera, la sua vita privata; E’ morto Julian McMahon, l’attore di Streghe, Nip/Tuck e Fantastici 4 aveva 56 anni; Addio a Julian McMahon, il casanova Troy di Nip/Tuck si è spento a 56 anni. Fu quasi 007, di cosa era malato. La lotta fino all'ultimo e l'amore della moglie Kelly: Amava la vita e la sua famiglia.

Morto Julian McMahon, attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni - Morto Julian McMahon, attore australiano noto per i suoi ruoli televisivi in ??Streghe, Nip/Tuck, FBI: Most Wanted, nonché per il ruolo del supercriminale Victor Von Doom (Dottor Destino ... Si legge su msn.com

Julian McMahon, morto a 56 anni l'attore di Streghe e Nip/Tuck: «Ha combattuto il cancro con coraggio» - Julian McMahon è morto all'età di 56 anni a causa di un cancro, con cui da tempo stava combattendo. Segnala msn.com