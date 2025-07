Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 07 | 25

Se state pianificando un viaggio nella regione Lazio il 5 luglio 2025 alle ore 07:25, è importante essere aggiornati sulla viabilità. Secondo le ultime informazioni di Astral Infomobilità, la circolazione è regolare su quasi tutte le arterie, fatta eccezione per l’incidente sulla A1 Roma-Napoli, tra Roma Sud e la diramazione per Teramo, in direzione Firenze. Restate sintonizzati e prendete precauzioni per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade ed autostrade della regione Lazio non ci sono Infatti criticità da segnalare ad eccezione della A1 Roma Napoli dove tra la diramazione Roma Sud del nodo per la 24 Roma Teramo Si è verificato un incidente in direzione Firenze al momento non si registrano code prestare comunque attenzione a causa di un mezzo pesante che ha urtato le barriere di sicurezza parliamo di trasporto pubblico per consentire le attività tecniche connesse alla lettura della nuova tratta San Giovanni porta metronia Colosseo e dell'interscambio con la metro B oggi e domani sarà chiusa la linea C della metropolitana attive linee bus sostitutivi EMC San Giovanni Pantano ed MP3 San Giovanni parco di Centocelle le navette seguiranno gli stessi orari della metropolitana oggi le ultime corse saranno a 1:30 di notte Domani alle 23:30 da Alessio Conti ed altre info mobilità e tutto la tensione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astra in mobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 07:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

