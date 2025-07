Napoli-Inter 1-1 | Punti salienti | Equalizzatore di fatturazione tardiva guadagna punto per Napoli | Serie A 2024 25

Un emozionante Napoli-Inter si conclude con un pareggio 1-1, regalando momenti intensi e colpi di scena. DiMarco apre le danze con un'elegante punizione, poi l'Inter trova il pareggio in extremis grazie a un equalizzatore di fatturazione tardiva, consentendo al Napoli di guadagnare un punto prezioso nella Serie A 2024/25. Scopri i punti salienti di questa grande sfida e rivivi le emozioni sul nostro sito!

La grande partita tra Napoli e Inter termina in un pareggio. DiMarco ha rotto il deadlock nel primo tempo con un meraviglioso calcio di punizione.

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

