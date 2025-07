Trump rassicura Zelensky | Difesa comune dei cieli

Dopo la telefonata il leader ucraino rivendica il rilancio delle sinergie con gli alleati. Dagli Usa: "Il tycoon controllerà cosa è stato fermato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump rassicura Zelensky: "Difesa comune dei cieli"

