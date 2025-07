Alluvione in Texas 24 morti | disperse una ventina di ragazze

Una tragica alluvione nel Texas centrale ha causato finora 24 vittime, lasciando nel lutto intere comunità. La drammatica ricerca dei dispersi, tra cui una ventina di ragazze di un campo scuola estivo, continua senza sosta. Mentre le operazioni di soccorso sono in corso, il dolore e la speranza si mescolano in un paesaggio segnato dalla forza della natura. La solidarietà si fa ancora più necessaria in questi momenti di emergenza.

(Adnkronos) – Sale a 24 il bilancio delle vittime causate dall'alluvione nel Texas centrale. Una ventina di dispersi, fra i quali ci sarebbero delle ragazze di un campo scuola estivo nella contea di Kerr. Lo sceriffo della contea Larry L. Leitha ha dichiarato che "ci sono bambini ancora dispersi", specificando che il numero di persone

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

