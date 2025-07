C’è un piano per i traghetti made in Italy Battiamo i coreani grazie all’IA

L’Italia si prepara a sfidare i competitor asiatici nel settore dei traghetti, puntando sull’innovazione e sulla qualità made in Italy. Con il supporto dell’intelligenza artificiale, il nostro settore marittimo si rinnova, rafforzando la leadership europea e creando nuove opportunità di crescita. Rixi invita a un confronto serio in Europa: solo attraverso strumenti di flessibilità potremo accompagnare efficacemente gli investimenti strategici e sostenere il futuro della nostra flotta.

Rixi: "È arrivato il momento di aprire un confronto serio in Europa per introdurre strumenti di flessibilità che consentano agli Stati membri di accompagnare gli investimenti strategici nel rinnovo delle flotte".

