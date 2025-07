Liguria ancora violenza sui treni 3 ferrovieri aggrediti | Ora i tornelli in stazione

In Liguria, la sicurezza sui treni continua a essere sotto assedio: tre ferrovieri aggrediti e altri episodi di violenza tra Genova Principe e Finale. Botte, insulti e sputi da parte di viaggiatori senza biglietto mettono a dura prova l’operato delle forze dell’ordine. Ora, l’introduzione dei tornelli in stazione rappresenta un passo deciso per tutelare dipendenti e passeggeri, ma la sfida è ancora aperta.

Aggressione a bordo treno regionale in Liguria, feriti capotreno e agenti di FS Security - Un passeggero senza biglietto aggredisce capotreno e addetti Fs su un treno regionale vicino a Voltri, feriti trasportati all’ospedale Villa Scassi; indagini di polizia ferroviaria e carabinieri in co ... Lo riporta gaeta.it