Putin getta la maschera | inutile trattare

L'attacco aereo più pesante dopo la chiamata con Trump: 33 le città colpite. Usati missili e anche droni di fabbricazione cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin getta la maschera: inutile trattare

Putin non getta via niente: la Russia riconosce anche i talebani (per la prima volta nel mondo). E la Cina applaude - La Russia sorprende ancora, dimostrando un’abilità incredibile nel mantenere sempre aperti i propri rapporti internazionali: ora riconosce ufficialmente i talebani in Afghanistan, mentre la Cina applaude questa mossa.

Kiev, 'Scholz-Putin? Un inutile tentativo di appeasement' - L'Ucraina condanna la telefonata del cancelliere tedesca Olaf Scholz al presidente russo Vladimir Putin come "un tentativo di appeasement" che non fa avanzare gli sforzi per la pace, a tre anni ... Da ansa.it

Kiev, 'Scholz-Putin? Un inutile tentativo di appeasement' - Un inutile tentativo di appeasement' 'Il russo lo interpreterà come un segno di debolezza' ROMA , 15 novembre 2024, 18:04 ... Lo riporta ansa.it