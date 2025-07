Liste d’attesa per visite ed esami Siamo nei tempi per 3mila richieste

Grazie a un innovativo progetto promosso dall’Azienda Sanitaria di Ascoli, oltre 3.000 persone hanno abbattuto le lunghe liste d’attesa per visite ed esami diagnostici. Un risultato tangibile che dimostra come l’efficienza e la cura del territorio possano fare la differenza. Questo successo testimonia l’impegno concreto nel garantire un’assistenza più rapida e accessibile. E il miglioramento continua: il futuro riserva ancora più progresso per la salute di tutti.

Tremila persone in meno in lista d’attesa per l’effettuazione di esami diagnostici e visite specialistiche: è il risultato del progetto promosso dall’ Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per il ‘recupero’ degli utenti presenti nelle agende di presa in carico, ovvero negli elenchi creati per chi tramite Cup non riesce ad avere un appuntamento a causa della mancanza di posti disponibili e aspetta di essere richiamato. Avviato su disposizione del direttore generale dell’Ast picena, Antonello Maraldo, il progetto ha permesso di potenziare la capacità dell’azienda sanitaria di ricontattare gli utenti in pre-appuntamento attraverso il coinvolgimento, in aggiunta agli operatori del back office del Cup, di 34 dipendenti afferenti a tutti i servizi amministrativi che, nell’arco di quindici giorni, hanno chiamato, attingendo dall’elenco, chi stava aspettando una data per effettuare la prestazione richiesta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liste d’attesa per visite ed esami "Siamo nei tempi per 3mila richieste"

