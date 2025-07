I due vertici sull’Ucraina | l’Italia scende in campo

Meloni giovedì aprirà la conferenza di Roma con Zelensky e gli altri leader. Poi si unisce in videoconferenza ai "volenterosi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I due vertici sull’Ucraina: l’Italia scende in campo

In questa notizia si parla di: vertici - ucraina - italia - scende

Meloni riceve i vertici di Ecr a Roma: “Uniti per un’Europa più forte”. Focus su Ucraina, elezioni e agenda strategica - Giorgia Meloni apre le porte di via della Scrofa ai vertici di ECR, dando vita a un incontro decisivo per un'Europa più forte.

Una collaborazione militare mai interrotta, quella tra Italia e Israele, nemmeno davanti alla carneficina di Gaza. Fatta di pareri parlamentari dati in cinque minuti, di omissioni, e di programmi appena camuffati per nascondere una partnership strategica che va a Vai su Facebook

Trump: “Più facile trattare con Putin che con Zelensky. L’Ue non sa come mettere fine al conflitto” - La Cnn: “Gli Usa hanno ridotto il sostegno a Kiev per le operazioni offensive ma non per quelle difensive”; Usa: nessun cambio sulle armi a lungo raggio a Kiev. Mosca continua a minacciare conseguenze - Biden dopo le minacce: Non penso molto a Putin; Dove vedere Ausburg Bayern Monaco tv streaming: guarda la partita in diretta.

I due vertici sull’Ucraina: l’Italia scende in campo - Meloni giovedì aprirà la conferenza di Roma con Zelensky e gli altri leader. Come scrive ilgiornale.it

Vertice sull’Ucraina a Palazzo Chigi: l’Italia ribadisce il suo ruolo diplomatico - MSN - Nel corso del vertice, è stato riaffermato l’impegno dell’Italia, in collaborazione con gli alleati europei e gli Stati Uniti, per garantire ... Secondo msn.com