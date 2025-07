I pronostici di sabato 5 luglio | Mondiale per Club MLS e non solo

Sabato 5 luglio si prospetta un giorno di grande emozione nel calcio internazionale: i quarti di finale del Mondiale per Club si concludono con sfide tra giganti europei come PSG, Bayern Monaco, Real Madrid e Borussia Dortmund, regalando un’anticipazione di Champions League. Ma non solo: in MLS e negli altri campionati minori, il campo si anima di adrenalina e passione. Scopriamo insieme i pronostici di una giornata che promette spettacolo e sorprese.

I pronostici di sabato 5 luglio, si chiudono i quarti di finale del Mondiale per Club e si gioca anche in MLS e altri campionati minori Si chiudono stasera i quarti di finale del Mondiale per Club, in campo tutte squadre europee: c’è una sorta di finale anticipata tra PSG e Bayern Monaco e Real Madrid-Borussia Dortmund, rivincita della finale di Champions League giocata due stagioni fa. (LaPresse) – IlVeggente.it Il Bayern Monaco è un po’ un tabù per il PSG: sei vittorie bavaresi negli ultimi sette precedenti ufficiali, tra cui quello dello scorso novembre nella fase a girone unico della Champions League, terminato 1-0 per Neuer e compagni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di sabato 5 luglio: Mondiale per Club, MLS e non solo

In questa notizia si parla di: mondiale - club - pronostici - sabato

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025, PSG - Bayern Monaco: pronostici, migliori scommesse e quote Vai su X

«In finale del Mondiale per Club ci sarà una squadra che nessuno pensava. » Questa edizione del Mondiale per Club ha davvero stravolto ogni previsione. Dopo la fase a gironi, in molti si erano lanciati in pronostici che il campo ha poi smentito senza pietà. In Vai su Facebook

Pronostici quarti Mondiale per Club 2025: quote, formazioni e dove vedere Paris Saint Germain-Bayern Monaco; Schedina Mondiale per Club 2025: Pronostici, Favorite e Analisi; Mondiale per Club: pronostici, migliori scommesse e quote degli ottavi di finale.

Pronostici marcatori MLS: la quadrupla da provare a quota 17 - Pronostici marcatori MLS, nella notte tra sabato e domenica nel massimo campionato nordamericano si giocano 10 match. Riporta ilveggente.it

Pronostici MLS 6 luglio: scontro al vertice nella Eastern Conference - MLS, riecco l'Inter Miami dopo l'esperienza positiva al Mondiale per Club: Messi e compagni saranno di scena in Canada contro il Montreal. Secondo ilveggente.it