Tvzap.it - “Ciao grande uomo”. Lutto per Corrado Formigli, il triste addio

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.per. Il famoso giornalista e conduttore televisivo ha annunciato la scomparsa con un post molto commovente sui social. Tanti i messaggi di condoglianze che si leggono sotto il post pubblicato solamente un’ora fa dal conduttore di “Piazza Pulita”. (Continua.)Leggi anche: Piazzapulita,botta e risposta con Giuseppe Conte sui decreti sicurezzaLeggi anche: Giorgia Meloni contro, accuse pesanti: cos’è successoChi èè un noto giornalista, autore e conduttore televisivo. Ha iniziato a lavorare come giornalista a Paese Sera alla fine degli anni ottanta. Durante gli anni dell’università si trasferisce a Londra, dove inizia a scrivere per “Il manifesto”. Dopo un anno da corrispondente, viene chiamato alla redazione romana del quotidiano per occuparsi di politica e spettacoli.