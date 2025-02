Ilgiorno.it - Schianto frontale a Gravellona: così sono morti Cinzia Venturini e Oussama Ikrame

Lomellina (Pavia) – Sialzati presto per andare al lavoro. Ma sulla strada che li stava conducendo a destinazione hanno trovato la morte., 52 anni, due figli, residente a Cassolnovo, stava raggiungendodove lavorava in un panificio., 29 anni, marocchino, che abitava a Cilavegna, stava compiendo il percorso inverso per raggiungere la ditta di impiantistica di Cassolnovo della quale era dipendente. Le loro auto siscontrate lungo la “provinciale della morte“, la 192 che collega Cassolnovo ae che già in passato è stata teatro di diversi gravi incidenti, alcuni dei quali dell’esito tragico. Le loro auto siscontrate frontalmente con una violenza tremenda e per loro non c’è stato scampo. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.