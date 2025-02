Lanazione.it - Derby del tartufo, pari nell’anticipo. Ecco il programma delle altre gare

La ventiduesima giornata di Eccellenza, ultimo turno prima della sosta, si è aperta con ila reti bianche fra Pierantonio e Pietralunghese. Lo 0-0 neldelmantiene i biancazzurri di Bruni in zona playoff, mentre i rossoblù di Pierotti restano fuori dalla griglia per gli spareggi promozione. Angelana-Umbertide Agape: i giallorossi di casa vogliono compiere un balzo per ritrovarsi in zona playoff ma l’Agape, a caccia della salvezza, non può fare sconti. Atletico Bmg-Ellera: fondamentale non perdere per la formazione di Farsi al cospetto di un’Ellera che vuole rilanciare la sua corsa verso i playoff. Castiglione del Lago-Cannara: i rossoblù di Ortolani sognano di fare bottino pieno e ritrovarsi in vetta visto l’impegno probante del Sansepolcro capolista a Narni. I lacustri però hanno bisogno di punti salvezza.