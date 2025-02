Ilfattoquotidiano.it - Dopo i bilanci falsi, le banche chiuderanno un occhio anche sulle certificazioni Esg farlocche?

, lesi accontenterannodiEsg (Environmental, Social, and Governance)per la concessione (abusiva) del credito? La storia recente ci ha insegnato che il sistema bancario, pur sotto la stretta sorveglianza delle autorità di vigilanza, e soprattutto tenendo presente la garanzia pubblica, ha spesso chiuso undi fronte acreativi e operazioni opache. Ora, con la crescente enfasi sui criteri Esg, il rischio è che si assista a un nuovo fenomeno di greenwashing finanziario, in cui leconcedano credito a imprese conambientali e sociali di dubbia validità, pur di rispettare le nuove direttive.Già due settimane fa, su queste colonne, ho evidenziato come la sostenibilità venga spesso utilizzata più come slogan che come reale trasformazione del sistema economico.