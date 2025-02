Justcalcio.com - Branthwaite: Everton che entra nel derby finale del Merseyside a Goodison Park con fiducia

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:Jarradafferma chedevere nell’ultimodidi mercoledì contro il Liverpool credendo di poter vincere la partita.Il Liverpool ha perso una volta in Premier League in questa stagione e visiteràper l’ultima volta sapendo che una vittoria avrebbe portato loro nove punti chiari in cima al tavolo.ha segnato il goal di apertura quandoha battuto i loro rivali delper 2-0 a marzo per porre fine alle speranze del titolo nell’ultima stagione di Jurgen Klopp.I Toffees speraranno in una performance altrettanto energica dopo una serie di tre vittorie in campionato di fila dopo la riconferma di David Moyes a gennaio.“È ildel, è un altro gioco che stiamo cercando di vincere, eccolo”, ha detto il difensore di Toffees