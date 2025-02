Quotidiano.net - Alessandro Cattelan debutta al Dopofestival di Sanremo 2025: "Non è un tribunale, vogliamo divertirci". La nostra intervista

Questa sera, al termine della prima serata del Festival diil tanto attesocondotto da. Il celebre presentatore, noto per la sua versatilità e ironia, ha condiviso le sue aspettative e l'approccio che intende adottare per questo storico appuntamento con Andrea Spinelli, giornalista di QN – Quotidiano Nazionale.ha dichiarato: "La speranza è di regalare momenti di decompressione, commenti, il cazzeggio su quello che ci auguriamo succederà durante le serate" . L'obiettivo è offrire al pubblico uno spazio leggero e divertente, dove poter rivivere i momenti salienti della kermesse canora con un tono informale e dissacrante. Il conduttore ha espresso il desiderio di ispirarsi aiche ha maggiormente apprezzato in passato, citando le edizioni condotte da Elio e le Storie Tese, Fiorello e Nicola Savino con la Gialappa's Band.