Juventusnews24.com - Bergomi non ha dubbi: «Per me quello di Gatti non è calcio di rigore. Vi spiego perché»

di Redazione JuventusNews24non ha: «Per medinon è». Il commento a Sky Sport sull'episodio di Como-JuveA Sky Sport, durante SkyClub, Beppeha detto la sua sul mani dinon sanzionato in Como–Juve con ildi. Ecco il commento dell'ex difensore dell'Inter ed opinionista Sky.– «Per medinon ènon è? Non lo è. Ci hanno detto all'inizio che non dovevano dare rigorini e hanno continuato a darli».