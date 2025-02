.com - Promozione / La Fermignanese sbriga facile la pratica Sassoferrato Genga: 3-0

La formazione di Pazzaglia continua solitaria la marcia in testa allla classifica. In gol Luca Fraternali, Cantucci, MariottiVALLESINA, 8 febbraio 2025 – Laconquista tre punti e si conferma leader del campionato.Parte forte la formazione di mister Pazzaglia e già al 9? Cantucci in scivolata manca il bersaglio. Al 15? Labate da buona posizione spara centrale mentre al 24? sono gli ospiti con Piermattei che prova ad impensierire Marcantognini.Al 26? il primo vantaggio. Cantucci, dopo un’ottima azione corale, serve Fraternali Luca che davanti la porta appoggia il pallone in rete. Sul finire della prima frazione di gioco occasione clamorosa per il raddoppio della Fermignese, con Fraternali Andrea che servito da un cross di Labate colpisce fuori di poco dal limite dell’area piccola.