Trentotoday.it - Escort in hotel o a domicilio (per i più generosi): due arresti nell'Alto Garda

Leggi su Trentotoday.it

Dall’trentino passando per la Lombardia e il Veneto: era questa l’area in cui operava un gruppo di stranieri dedito allo sfruttamento della prostituzione. Due di questi nel primo mattino di sabato 8 febbraio sono finiti in manette dopo l’intervento dei carabinieri di Arco e Riva del.