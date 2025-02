Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-02-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità momento di tranquillità per ilnella capitale e nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare consolari all'esquilino in corso una manifestazione in direzione di via dei Fori Imperiali il corteo sta impegnando via Cavour diverse le linee bus deviate nella frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente in via Francesco a Ripa all'intersezione con Viale Trastevere inevitabili riflessi per la circolazione stasera al palazzo dello sport dell'EUR concerto di Max Pezzali possibili ripercussioni prima e dopo l'esibizione lungo via Cristoforo Colombo in viale dell'Umanesimo proseguono Intanto i lavori lavori che Dovrebbero terminare domani serata la rete tranviaria di via Cavour che resta chiusa altra piazza dell'esquilino e Piazza dei Cinquecento in direzione della Stazione Termini per dirigersi verso Giolitti e quindi verso dalla basilica di Santa Maria Maggiore si può percorrere via Gioberti che per l'occasione è transitabile per tutti i veicoli e non soltanto per quelli adibiti al trasporto pubblico https://storage.