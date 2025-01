Ilgiorno.it - Treni, proposta anti-caos: un tunnel ferroviario come a Londra tra Centrale e Garibaldi per smistare il traffico congestionato

Milano, 31 gennaio 2025 – Realizzare un nuovo passanteche unisca la stazionee la stazione di Portain modo da contribuire a decongestionare il nodo di Milano, ormai saturo diper stessa ammissione di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Questa ladi Pierfrancesco Maran, europarlamentare del Pd già assessore milanese alla Mobilità, prima, e all’Urbanistica, poi. “Un passno – precisa Maran – perché il tracciato sarebbe nell’ordine dei due chilometri”. Un progetto non semplice da attuare, sebbene il tracciato sia ridotto, “perché si tratterebbe di scavare in un’area della città particolarmente delicata e sulla quale insistono già metropolitane”, ma anche “per i costi, ancora da stimare” che ilpotrebbe avere. Benché il tema dell’affollamento del nodo di Milano sia più che mai attuale, considerati i disservizi verificatisi lungo la rete nelle ultime settimane, per ora quella di un nuovo passante è solo una, un’idea che Maran illustrerà oggi nell’incontro dal titolo “Una strategia per far crescere le ferrovie a Milano“ in programma alle 18 allo Starhotels di via Doria.