Lanazione.it - Tim Burton il Magnifico: "Onorato per il premio". E realizzerà una mostra

Leggi su Lanazione.it

"Uno degli artisti più importanti dei nostri tempi per il suo straordinario lavoro artistico che abbraccia disegno, grafica, animazione stop-motion e produzione cinematografica". Si apre così la lunga motivazione del’Lorenzo Il’ alla carriera al visionario Tim. Il riconoscimento sarà assegnato in occasione della XV Florence Biennale -internazionale d’arte contemporanea e design, che si terrà dal 18 al 26 ottobre prossimi alla Fortezza da Basso di Firenze, con il tema ’The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design’, ovvero ’la sublime essenza della luce e dell’oscurità. Concetti di dualismo e di unità nell’arte contemporanea e nel design’. La cerimonia di premiazione, alla presenza di Tim, è in programma il 21 ottobre.