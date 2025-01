Anteprima24.it - Osservatorio provinciale della Prefettura: confronto a Cassano

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta ieri, 30 gennaio 2025, la seconda tappa dell’sullo statoprovincia, l’iniziativa itinerante fortemente voluta dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, per ascoltare la voce dei Sindaci, ma soprattutto delle associazioni, dei cittadini e di tutte le Agenzie del territorio dei 118 Comuniprovincia, raggruppati per aree omogenee.I lavori dell’si sono tenuti stavolta aIrpino dove, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, grazie ai numerosi interventiplatea degli intervenuti da tutti i Comuni interessati (Irpino, Bagnoli Irpino, Montella, Montemarano, Nusco, Volturara) sono emersi i temi più sentiti dalle relative comunità.Trasporti, sanità, sicurezza stradale, spopolamento, potenziamento delle reti internet, disboscamento abusivo, sviluppo di un turismo sostenibile anche facendo rete tra enti locali, focus sull’ordine e la sicurezza pubblica, pur non essendo questa una zona caratterizzata da un livello di criminalità particolarmente elevato.