Oasport.it - LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri travolgenti, sono in testa dopo la Rhythm Dance!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DIARTISTICO DALLE 17.0015.58: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 17.00 per il programma libero femminile. A più tardi e buon pomeriggio!15.56: Questa la classificala:1 Q Charlene– MarcoITA 84.232 Q Evgeniia Lopareva – Geoffrey Brissaud FRA 82.753 Q Lilah Fear – Lewis Gibson GBR 81.574 Q Juulia Turkkila – Matthias Versluis FIN 81.265 Q Allison Reed – Saulius Ambrulevicius LTU 78.676 Q Loicia Demougeot – Theo Le Mercier FRA 76.147 Q Olivia Smart – Tim Dieck ESP 76.138 Q Yuka Orihara – Juho Pirinen FIN 75.709 Q Jennifer Janse van Rensburg – Benjamin Steffan GER 75.4510 Q Diana Davis – Gleb Smolkin GEO 73.8211 Q Natalie Taschlerova – Filip Taschler CZE 73.