Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter: l'orario

presenterà in, terzo derby stagionale. Ecco tutte le informazioni utili per seguirla escelto. L’INCONTRO CON I GIORNALISTI – Dopo la vittoria dell’in Champions League con il Monaco, il mese di febbraio per l’si apre subito con una sfida fondamentale, il derby contro il. Domenica 2 febbraio alle ore 18:00, i nerazzurri scenderanno in campo a San Siro per affrontare i rossoneri nella stracittadina valida per la 23ª giornata di Serie A. Un match che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa allo scudetto.della sfida, come da tradizione, il tecnico nerazzurro Simoneincontrerà i giornalisti in, che si terrà sabato 1 febbraio alle 12:30 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. Sarà l’occasione per il tecnico piacentino di analizzare la partita, fare il punto sulla condizione della squadra e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.