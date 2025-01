Inter-news.it - Inter, altre buone notizie per Inzaghi: anche Taremi recupera per il derby – Sky

Leggi su Inter-news.it

A due giorni dalla sfida più attesa, Simonepuò sorridere: Mehdiè tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per ildella Madonnina contro il Milan, in programma domenica 2 febbraio alle 18:00 a San Siro. Un’altra buona notizia dopo quella riguardante Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. TUTTI A DISPOSIZIONE – Mehdi, assente già in Champions League nell’ultima sfida contro il Monaco a causa di un affaticamento agli addominali, oggi ha svolto l’a seduta con i compagni, confermando il suo recupero. La notizia del rientro dell’ex Porto è un’iniezione di fiducia per l’, che si appresta ad affrontare uncruciale nella corsa scudetto., pur non essendo un titolare fisso nell’undici di, rappresenta una pedina importante nelle rotazioni offensive, soprattutto in una partita così delicata.