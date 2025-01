Ilgiorno.it - Il Comune studia la riconversione del sito: "Ripercussioni sulla viabilità locale"

Leggi su Ilgiorno.it

Occhi aperti ine in Regione, interessati a capire come cambierà l’utilizzo delproduttivo ex Candy e qualiavràvivibilità della città di Brugherio. Nei giorni scorsi il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta ha chiesto alla lV commissione regionale (Attività produttive) di promuovere un incontro con la proprietà Haier, il sindaco di Brugherio Roberto Assi e l’assessora al commercio Annalisa Varisco, per capire i progetti futuri. Se davvero l’intenzione è di concentrare nei capannoni di via Comolli le attività logistiche, tra cui la ricezione, lo stoccaggio, il confezionamento e la spedizione, per la città si apre un problema di, come fanno notare Corbetta, ma anche Maurizio Ronchi, coordinatore della Lega di Brugherio, e lo stesso sindaco Roberto Assi.