Hermoso ufficiale al Bayer, Roma su Marmol: Shomurodov cambia i piani?

Dalla fondamentale vittoria sull’Eintracht Francoforte, propedeutica al play-off di Europa League, al big match dell’Olimpico di domenica contro il Napoli, con nel mezzo un calciomercato che si avvicina al gong finale. Pochi giorni a disposizione per laper definire tutte le questioni in ballo, a cominciare dall’intreccio Paredes-Casemiro che persiste nei corridoi di Trigoria. Ciò che però ha però una netta priorità è la difesa, un reparto che vede una coperta molto corta al momento.Questo perché è da pocoil passaggio di MarioalLeverkusen, un affare che attendeva solo quest’ultimo passaggio dopo le visite mediche di ieri. Lo spagnolo si trasferisce per 6 mesi alla corte di Xabi Alonso in prestito secco, senza diritto di riscatto come sembrava inizialmente, con il club tedesco che coprirà interamente lo stipendio di 3,5 milioni.